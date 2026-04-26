У зоні відчуження впродовж 40 років природа відновлюється

26 квітня Україна вшановує пам’ять загиблих у Чорнобильській катастрофі. 40 років тому вибухнув четвертий реактор Чорнобильської атомної станції, що спричинило найбільшу техногенну катастрофу ХХ століття. З наслідками аварії боролися понад 600 тисяч ліквідаторів, а 81 населений пункт України знелюднів. Причини та наслідки трагедії досі неможливо до кінця вивчити, адже більшість матеріалів про аварію на ЧАЕС засекречена в російських архівах.

Як говорити про цю катастрофу з дітьми, що розповісти та які акценти розставити, розповіло «Вчися. Медіа». Історикиня, методистка ГО «Вчися» Юлія Топольницька підготувала добірку міфів про аварію на ЧАЕС та спростувань, чому не варто в ці міфи вірити. Такі розмови з дітьми сприятимуть розвитку критичного мислення та медіаграмотності.

Міф 1. Чорнобильська зона – мертва територія без життя

Після евакуації населення природа в Чорнобильській зоні відчуження почала активно відновлюватися. Тут живуть і розмножують численні види тварин, зокрема рідкісні: кінь Пржевальського, зубри, вовки, рисі, ведмеді, орлани-білохвости. Науковці помічають зростання біорізноманіття та формування унікальних екосистем, де одночасно можна вивчати вплив радіації на живі організми.

У Чорнобильській зоні спостерігають ефект відсутності людини: рослинний світ розростається, а деякі ділянки стають схожими на праліс. Збільшується популяція майже зниклих в регіоні тварин. Фото можна оглянути на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Міф 2. Відвідування Чорнобиля небезпечне через радіацію

Нині більша частина зони має радіаційний фон, що не перевищує допустимих норм. Відвідувачі пересуваються погодженими туристичними маршрутами у відносно безпечних районах. Короткочасні поїздки з дотриманням правил вважають безпечними для здоров’я.

За один день перебування в дозволених місцях Чорнобильської зони людина отримує приблизно таку саму дозу радіації, як під час перельоту літаком на далеку відстань (наприклад, трансатлантичний рейс).

Міф 3. Усі ліквідатори аварії на ЧАЕС загинули

Багато ліквідаторів справді отримали значні дози опромінення, та більшість із них вижила. Наприклад, троє сміливих працівників станції – Олексій Ананенко, Валерій Беспалов і Борис Баранов, які спускали воду з-під реактора, запобігли ще більшій катастрофі. Попри опромінення, вони прожили чимало років після аварії. Деякі ліквідатори й сьогодні діляться своїми спогадами та досвідом.

У перші дні після аварії на ліквідацію наслідків залучали пожежників без належного захисту. Їхні дії зупинили поширення пожежі на інші реактори й урятували безліч життів.

Міф 4. Аварія сталася лише через помилки персоналу станції

Катастрофа мала системний характер. Основною технічною причиною були конструктивні недоліки реактора: позитивний паровий коефіцієнт реактивності та особливість конструкції стрижнів керування, які під час введення спочатку підвищували потужність. Помилки персоналу, який проводив тестові випробування, лише підсилювали ризик, але головним чинником стала саме вразливість конструкції реактора.

Після аварії на ЧАЕС внесли суттєві зміни в конструкцію решти реакторів типу РБМК (РВПК) і посилили вимоги до безпеки, що мінімізувало ризики повторення таких аварій.

Міф 5. Західні ЗМІ перебільшували масштаби катастрофи

Радянська влада в перший тиждень після аварії намагалася приховати катастрофу, не афішуючи реальних наслідків. Лише після того, як шведські вчені зафіксували високий рівень радіації, влада СРСР була вимушена визнати аварію. Західні медіа отримували інформацію від міжнародних експертів та очевидців, намагаючись донести правдиві дані.

Перші повідомлення про аварію з’явилися не в радянських, а в західних ЗМІ (зокрема, у Скандинавії). Лише після цього Радянський Союз офіційно підтвердив факт аварії.

Міф 6. У Чорнобильській зоні живуть мутанти

Радіація дійсно може спричиняти мутації, проте не призводить до появи фантастичних істот чи «зомбі-тварин». Здебільшого мутації або не помітні зовні, або знижують виживання організмів. Іноді фіксують дрібні відхилення (як-от аномальні вирости), але масових мутацій немає.

Науковці виявили, що деякі види тварин (наприклад, жаби) у Чорнобильській зоні мають темніший колір тіла – імовірно, це адаптація до підвищеного радіаційного фону. Однак такі зміни свідчать про здатність природи пристосовуватися, а не про народження жахливих мутантів.

Міф 7. Пожежі в Чорнобильській зоні можуть спричинити «другий Чорнобиль»

Пожежі в зоні відчуження справді небезпечні, оскільки можуть підіймати в повітря радіоактивний пил. Проте це не призведе до катастрофи, подібної до вибуху реактора 1986 року. Сучасні технології моніторингу та системи пожежної безпеки дають змогу швидко локалізувати займання й контролювати рівень радіації.

Під час масштабних лісових пожеж у зоні відчуження в останні роки радіаційний фон у Києві не перевищував безпечних показників. Про це свідчать дані дозиметричних станцій, розташованих у столиці та довкола неї.

Міф 8. Усі ядерні станції в Україні так само небезпечні, як Чорнобильська

Чорнобильський реактор типу РБМК (РВПК) мав конструктивні недоліки (зокрема, позитивний паровий коефіцієнт реактивності). Сучасні ядерні реактори в Україні та більшості країн світу належать до інших типів (це, наприклад, ВВЕР – водно-водяний енергетичний реактор). Вони розроблені з урахуванням високих стандартів безпеки, мають декілька рівнів захисту від можливих збоїв.

Після аварії на ЧАЕС реалізували низку міжнародних проєктів (зокрема, за участі МАГАТЕ), завдяки яким на багатьох АЕС пострадянських країн оновили системи безпеки та переглянули регламенти щодо експлуатації реакторів.

Міф 9. Після повномасштабного вторгнення Чорнобильська зона знову загрожує вибухом

Попри тимчасову окупацію зони відчуження та ризики від пошкодження інфраструктури другого вибуху науковці не прогнозують. Реактори більше не працюють, а зруйнований блок накритий сучасним конфайнментом, який забезпечує належний рівень захисту та контролю над радіоактивними матеріалами.

Міжнародні організації, зокрема МАГАТЕ, продовжують стежити за станом Чорнобильської АЕС, підтримуючи Україну в питаннях ядерної та радіаційної безпеки.

Проте з березня 2022 року під російською окупацією опинилася Запорізька АЕС. На обʼєкт прибула міжнародна місія МАГАТЕ, яка постійно перебуває на ЗАЕС і спостерігає за безпечною діяльністю обʼєкта в умовах окупації. Попри це основні системи безпеки на об’єкті працюють ефективно й відповідають сучасним стандартам.