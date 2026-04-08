«Гаряча лінія» та чат-бот допоможуть вчасно виявляти складні ситуації, запобігати насильству

Із середи, 8 квітня, у Львові запрацював новий міський сервіс для допомоги дітям і підліткам. Мова про першу в Україні комунальну «гарячу лінію» та чат-бот підтримки для дітей.

Як повідомила Львівська міськрада, звернутися по допомогу можна за коротким номером 1580, а також через чат-бот @Lviv1580bot у телеграмі. «Гаряча лінія» працює з 09:00 до 18:00, а в інший час дитина може своє звернення повідомити у чат-боті.

Дитина може зателефонувати й отримати підтримку фахівця-психолога або соціального працівника, який вислухає, допоможе розібратися в ситуації та підкаже, що робити. Усі звернення будуть анонімними, що дозволить дітям говорити відкрито, без страху чи сорому.

Чат-бот допоможе швидко отримати відповіді на поширені запитання, поради у складних ситуаціях або ж одразу з’єднає дитину з консультантом. Інтерфейс чат-бота адаптований до потреб підлітків, а консультанти пройшли спеціальну підготовку для роботи саме з дитячою аудиторією.

Діти та підлітки можуть звертатись з різними питаннями: ситуації, пов’язані з емоційними переживаннями – тривога, страх, самотність, конфлікти з батьками чи однолітками, булінг у школі або в інтернеті. Також можуть звертатися у випадках насильства або його загрози (фізичного, психологічного чи сексуального), коли дитина не знає, до кого звернутися по допомогу. Фахівці прийматимуть також звернення про безпеку, наприклад, що робити, якщо дитина загубилася, опинилася в небезпечній ситуації або відчуває загрозу.

Це можуть бути такі звернення: «Мене ображають у школі, що робити?», «Я боюся сказати батькам про свою проблему», «Мене змушують робити те, чого я не хочу», «Я відчуваю сильну тривогу і не знаю, як із цим впоратися», «Я загубився/загубилася і не знаю, куди йти» тощо.

«Можливість анонімного звернення значно знижує рівень тривоги та бар’єри у спілкуванні. Дитині легше зробити перший крок і поділитися тим, що її турбує, особливо, якщо поруч немає дорослого, якому вона довіряє. Саме вчасна розмова часто допомагає запобігти загостренню проблеми та знайти шляхи її вирішення. «Гаряча лінія» та чат-бот також сприяють формуванню відчуття підтримки та важливості власного голосу», – каже завідувачка відділення «Служба підтримки сім’ї» КУ «Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Рідні» ЛМР Оксана Муляк.

У міській раді наголошують: цей проєкт не лише про реагування на проблеми, а й про їхнє попередження. «Гаряча лінія» та чат-бот допоможуть вчасно виявляти складні ситуації, запобігати насильству, підтримувати ментальне здоров’я дітей та формувати культуру звернення по допомогу.

«Ми хочемо, щоб кожна дитина у Львові знала: вона не сама. Є місце, де її почують, зрозуміють і підтримають у будь-який час», – додає керівник міського управління «Служба у справах дітей» Володимир Фридрак.