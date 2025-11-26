Батько кривдника заплатить 860 грн штрафу

Стрийський міськрайонний суд оштрафував Андрія Цюпку за те, що його неповнолітній син впродовж двох років знущався з однокласника. Учні били кулаками, заламували руки та копали ногами 7-класника. Батько кривдника має сплатити 850 грн за невиконання батьківських обов’язків.

Як йдеться у матеріалах справи, інцидент трапився 17 вересня 2025 року на території Стрийського ліцею №7. На перерві двоє учнів 7 класу побили однокласника. На шкільному подвір’ї двоє учнів били кулаками однокласника по плечах, копали його ногами та намагалися зняти з нього штани. Бійку побачила учениця 2 класу, яка розповіла про це своїй мамі. Жінка припинила бійку між хлопцями, а згодом повідомила про це мамі потерпілого.

У матеріалах справи зазначається, що над хлопцем неодноразово знущалися та били, проте він боявся про це розповісти дорослим, бо не хотів, щоб його переводили до іншої школи. Хлопець розповів, що знущання та побиття з боку однокласників тривали близько двох років.

Під час розгляду справи Андрій Цюпка в суді частково визнав вину сина та підтвердив, що між однокласниками дійсно були конфлікти. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Вікторія Бучківська визнала Андрія Цюпку винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків та присудила штраф у розмірі 850 грн. Також він повинен оплатити судовий збір – 605 грн. Постанову ще можна оскаржити.