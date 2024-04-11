Інцидент трапився в Дроговизькому ЗЗСО І-ІІІ ступенів, що біля Миколаєва

Миколаївський районний суд Львівської області оштрафував батьків учнів, які знущалися з 7-класника. Хлопці стискали статеві органи дитини і знімали цькування на відео. Батькам кривдників призначили по 1700 та 1870 грн штрафу.

Як вказано в матеріалах справи, інцидент трапився 29 лютого у Дроговизькому ЗЗСО І-ІІІ ступенів, що біля Миколаєва. Група 13-річних учнів 7 класу неодноразово знущалися з 7-класника. Зазначається, що хлопці били, штовхали та стискали статеві органи хлопчика, внаслідок чого спричинили йому психологічну та фізичну шкоду. Цькування школярі знімали на відео.

Суд окремо розглядав постанови про булінг щодо трьох учнів, які брали участь у знущаннях. Маму одного хлопців, медсестру львівської лікарні №5 Василину Оприск, суд оштрафував на 1700 грн. Мамі 14-річного хлопця Уляні Маційовській суд також призначив 1700 грн штрафу, а маму ще двох кривдників покарали Ольгу Сколоздру покарали штрафом – 1870 грн. Ці постанови можна оскаржити в апеляції.