ВСУ остаточно поновив на посаді скандального директора школи Івана Січака

Верховний Суд України поновив на посаді скандального директора школи у селі Верхня Яблунька Івана Січака – у знак протесту майже 300 учнів школи уже два тижні бойкотують навчання. Про оголошений бойкот повідомили кореспондентки «Суспільне. Львів».

Як повідомляв ZAXID.NET, наприкінці лютого 2024 року Верховний Суд України поновив Івана Січака на посаді директора школи у селі Верхня Яблунька біля Турки. Січака звинувачували у булінгу учнів та уже двічі звільняли з посади директора школи, але він поновлюється на посаді через суди.

Громада села проти того, щоб він очолював школу і вчив їхніх дітей. У 2022 році селяни на загальних зборах уже висловлювали Івану Січаку недовіру та голосували за його звільнення. Це не вперше батьки оголошують бойкот та не пускають своїх дітей до школи – у вересні 2023 року після поновлення Січака на посаді директора батьки уже виходили на пікет.

Наприкінці лютого 2024 року Верховний Суд України остаточно поновив на посаді директора школи скандального Івана Січака. Після цього майже 300 учнів сільської школи уже два тижні не ходять на навчання. Кореспондентки «Суспільного. Львів» поспілкувались із місцевими мешканцями, які заявили, що не миритимуться із рішенням суду та написали звернення до місцевої влади.

«У зв’язку з незгодою, недовірою та неповагою до батьків Січаком Іваном Миколайовичем було оголошено неодноразову догану, так як він не з’являвся на заслухання звіту про працю, за прогули на робочому місці», – зачитує на камеру текст звернення голова батьківського комітету Петро Іванюк.

На робочому місці Івана Січака не було. Староста села повідомив «Суспільному», що заяву мешканців розглянуть, а в обласному управлінні освіти від коментарів відмовились.