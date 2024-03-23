Постанова ВСУ оскарженню не підлягає

Двічі звільнений з посади директор школи у селі Верхня Яблунька Самбірського району Іван Січак домігся чергового поновлення на посаді. Остаточною крапкою у справі стала постанова Верховного Суду України 28 лютого. Батьки учнів і педадгоги з рішенням не згідні.

Після рішення суду першої інстанції та його скасування в апеляції справа про звільнення Івана Січака у грудні 2023 року надійшла до Верховного Суду України. Справу розглядала колегія з п’яти суддів під головуванням судді Дмитра Луспеника у спрощеному провадженні – без участі сторін.

Касаційна скарга адвоката директора школи мотивована тим, що звільнення з посади має для нього незворотні наслідки – неможливість подальшого працевлаштування, позбавлення єдиного виду доходу, кінець кар’єрі. «Таке звільнення можливе у крайньому випадку й лише за умови підтвердження факту аморального проступку. У цьому спорі цей факт не встановлено», – вважає адвокат директора, який був позивачем у справі.

Також адвокат наголошує, що Івана Січака звільнили з посади директора, проте його обвинувачують у вчиненні аморального проступку при виконанні обов’язків вчителя математики. Позивач просив скасувати постанову Львівського апеляційного суду та залишити в силі рішення Турківського районного суду Львівської області від 22 червня 2023 року.

Верховний Суд дійшов висновку, що суд першої інстанції правильно встановив фактичні обставини справи, які мають суттєве значення для її вирішення, з урахуванням належної оцінки наданих сторонами доказів, дійшов обґрунтованого висновку. Водночас Апеляційний суд не навів обґрунтованих мотивів на спростування висновків суду першої інстанції та доказів, наданих сторонами, і помилково скасував законне рішення суду першої інстанції, тому постанову апеляційного суду не можна вважати законною, пояснюють судді ВСУ.

«Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати і вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими. Суд касаційної інстанції перевіряє законність судових рішень лише в межах позовних вимог, заявлених у суді першої інстанції. Апеляційний суд скасував законне рішення суду першої інстанції, не надавши при цьому належної правової оцінки доводам позивача, взагалі не дослідив і не встановив обставини даної справи», – обґрунтували свою постанову судді ВСУ.

Суд касаційної інстанції дійшов висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню. Постанову суду апеляційної інстанції скасували і залишили в силі рішення суду першої інстанції. Постанова суду касаційної інстанції набрала законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Водночас відділ Боринської селищної ради має оплатити майже 14 тис. грн судового збору.

Батьки школярів не згідні з таким рішенням, навчальний процес у школі фактично не відбувається. Громада села організовує мирні акції протесту. А педагогічний колектив написав звернення з проханням замінити керівника.

Нагадаємо, Івана Січака, який керував школою з 2013 року, звільнили за систематичний булінг школярів у 2022 році, однак він через суд поновився на посаді та відсудив у відділу освіти Боринської селищної ради майже 400 тис. грн компенсації.

20 квітня 2022 його відсторонили через розслідування щодо булінгу учнів, а 13 червня звільнили «за вчинення аморального проступку, несумісного з продовженням роботи», зокрема побиття учнів на уроці. Турківський суд 22 червня 2023 року визнав протиправними і скасував накази начальника відділу освіти про проведення службового розслідування та звільнення Січака. А також зобов’язав сплатити директору 387 тис. грн за час вимушеного прогулу. Львівський апеляційний суд 2 листопада 2023 року скасував рішення Турківського районного суду.

Громада села проти того, щоб він очолював школу і вчив їхніх дітей. На загальних зборах мешканців села Верхня Яблунька 10 квітня 2022 року 453 батьків, діти яких відвідують цю школу, проголосували за висловлення недовіри та звільнення з роботи директора. А після його повернення на роботу у новому навчальному році у вересні 2023 року батьки вирішили не впускати дітей на уроки, влаштовували пікети і проганяли директора зі школи.