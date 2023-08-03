Раніше суд визнав Івана Січака винним у булінгу та звільнив від відповідальності

Турківський районний суд Львівської області закрив справу про булінг учнів щодо директора сільської школи Івана Січака. Раніше він через суд оскаржив своє звільнення та відсудив у відділу освіти Боринської селищної ради майже 400 тис. грн компенсації.

Як вказано в матеріалах справи, директор Верхньояблунського закладу загальної середньої освіти І-III ступенів Іван Січак викладає в учнів математику. У серпні 2022 року батьки школярів поскаржились у поліцію на булінг, заявивши, що він фізично і психологічно знущається з учнів. У протоколі про адміністративне порушення, який на нього склали поліцейські 29 серпня, згадуються щонайменше три випадки цькування дітей. Учні стверджували, що вчитель матюкався, обзивав, а також бив їх.

10 жовтня 2022 року суддя Турківського райсуду Ростислав Ференц розглянув справу про булінг та визнав Івана Січака винним у цькуванні учнів, втім звільнив від покарання, адже з моменту вчинення правопорушення минуло більше трьох місяців й суд не зміг притягнути його до відповідальності. Цю постанову суду він оскаржив у апеляційному суді.

25 липня Турківський районний суд знову розглянув справу про звинувачення в булінгу Івана Січака. Суд встановив, що поліцейські склали протокол із порушеннями, не зазначивши, в чому саме проявлявся булінг. При цьому, батьки постраждалих дітей особисто свідчили проти Івана Січака в суді. Втім суддя Ростислав Ференц цього разу закрив адмінпровадження у звʼязку з відсутністю складу правоопорушення. Цю постанову ще можна оскаржити в апеляції.

Зазначимо, що після скандалу відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Боринської селищної ради відсторонив Івана Січака від посади директора школи, а згодом звільнив. Однак він через суд поновився на посаді та відсудив у відділу освіти майже 400 тис. грн компенсації.

Сам Іван Січак є серед засновників організації «Релігійна громада УПЦ КП с. Верхня Яблунька Турківського району». У травні 2022 року жителі села вийшли на мітинг з вимогою звільнити Івана Січака, бо він нібито пропагував ідеї «руского міра» та навмисне спалив церкву. Після зборів громада села проголосувала за його звільнення.