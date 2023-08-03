Суд виправдав звинуваченого в булінгу директора сільської школи на Львівщині
Раніше Іван Січак через суд оскаржив своє звільнення
Турківський районний суд Львівської області закрив справу про булінг учнів щодо директора сільської школи Івана Січака. Раніше він через суд оскаржив своє звільнення та відсудив у відділу освіти Боринської селищної ради майже 400 тис. грн компенсації.
Як вказано в матеріалах справи, директор Верхньояблунського закладу загальної середньої освіти І-III ступенів Іван Січак викладає в учнів математику. У серпні 2022 року батьки школярів поскаржились у поліцію на булінг, заявивши, що він фізично і психологічно знущається з учнів. У протоколі про адміністративне порушення, який на нього склали поліцейські 29 серпня, згадуються щонайменше три випадки цькування дітей. Учні стверджували, що вчитель матюкався, обзивав, а також бив їх.
25 липня Турківський районний суд знову розглянув справу про звинувачення в булінгу Івана Січака. Суд встановив, що поліцейські склали протокол із порушеннями, не зазначивши, в чому саме проявлявся булінг. При цьому, батьки постраждалих дітей особисто свідчили проти Івана Січака в суді. Втім суддя Ростислав Ференц цього разу закрив адмінпровадження у звʼязку з відсутністю складу правоопорушення. Цю постанову ще можна оскаржити в апеляції.
Зазначимо, що після скандалу відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Боринської селищної ради відсторонив Івана Січака від посади директора школи, а згодом звільнив. Однак він через суд поновився на посаді та відсудив у відділу освіти майже 400 тис. грн компенсації.
Сам Іван Січак є серед засновників організації «Релігійна громада УПЦ КП с. Верхня Яблунька Турківського району». У травні 2022 року жителі села вийшли на мітинг з вимогою звільнити Івана Січака, бо він нібито пропагував ідеї «руского міра» та навмисне спалив церкву. Після зборів громада села проголосувала за його звільнення.