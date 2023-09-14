Розлючені матері намагалися вигнати директора зі школи

У школі гірського села Верхня Яблунька на Львівщині триває конфлікт між директором школи та батьками учнів, які вимагають його звільнення. Впродовж двох тижнів від початку навчального року батьки не впускають дітей до школи, бо не хочуть, щоб її очолював Іван Січак. Директора звільнили за систематичний булінг, але він через суд поновився на посаді.

У середу, 13 вересня, у Facebook з’явилося відео, де директор школи втікає у класі від розлючених батьків, що намагаються його схопити і вигукують «Геть!». Іван Січак, втікаючи від них, виліз на парти і відмахувався.

Староста села Верхня Яблунька Єва Семків розповіла ZAXID.NET, що від 1 вересня більшість учнів школи Верхньої Яблуньки не ходять на заняття через те, що директор поновився на посаді. Із 290 учнів школу відвідує заледве 20, які прихильні до нього.

«Директор виграв суд щодо булінгу учнів, 1 вересня повернувся на роботу. Батьки організували протест, не пускають дітей на заняття. Вони заявили, що діти не ходитимуть до школи доти, поки не звільнять директора», – зазначила Єва Семків.

За словами старости села, до школи приїжджали представники відділу освіти ОТГ, але це не врегулювало конфлікт. Ініціативна група батьків продовжить наполягати на своїх вимогах.

Іншою претензією громади села до директора є те, що він є парафіянином УПЦ МП і активним прихильником проросійських наративів. У травні 2022 року жителі села вийшли на мітинг з вимогою звільнити Івана Січака, бо він нібито пропагував ідеї «руского міра», та звинувачували його у навмисному підпалі церкви, коли її пропонували передати ПЦУ. Водночас за даними YouControl, Іван Січак є співзасновником організації «Релігійна громада УПЦ КП с. Верхня Яблунька Турківського району».

У департаменті освіти і науки Львівської ОВА повідомили, що раніше рекомендували відділу освіти Боринської територіальної громади звільнити директора та зверталися до Державної служби якості освіти у Львівській області для інституційного аудиту у школі, проте звернення департаменту не врахували.

Директор департаменту освіти ЛОВА Олег Паска зазначив, що департамент не має повноважень звільнити директора чи відсторонити його від роботи – це може зробити лише засновник школи, тобто Боринська територіальна громада. Тому департамент повторно закликає Боринську громаду зібратися на сесію, щоб заслухати звіт цього директора, а Державну службу якості освіти у Львівській області провести аудит.

«Директор школи публічно підтримував одну з релігійних організацій, яка має центр у Москві. Це дуже не подобається батькам. Крім того, це, звичайно, є порушенням закону про освіту, який передбачає відокремленість школи від церкви. Директор школи раніше працював заступником голови адміністрації у часи президента Януковича. Є всі підстави для того, щоб в результаті звіту ухвалити рішення про звільнення його з роботи і оголосити наступний прозорий та відкритий конкурс», – зазначив Олег Паска.

Нагадаємо, Івана Січака звільнили за систематичний булінг у 2022 році, однак він через суд поновився на посаді та відсудив у відділу освіти Боринської селищної ради майже 400 тис. грн компенсації. Іван Січак є директором Верхньояблунського НВК з 2013 року.

Зазначимо, що Верхня Яблунька – гірське село колишнього Турківського району, майже на кордоні з Польщею. Село має 2145 мешканців, до Верхньояблунської школи ходять діти ще з сусідніх сіл Шандровець та Нижня Яблунька.