Пожежу гасили 20 рятувальників півтори години

Вночі 11 квітня згоріла дерев’яна церква УПЦ МП у с. Верхня Яблунька Самбірського району. Церкву торік встановили самовільно, без погоджень із владою.

Як повідомили у ДСНС у Львівській області, загорання виникло о 02:36. На гасіння пожежі виїхали місцеві рятувальники та підрозділи з Турки та Борині. Вогонь загасили о 4 ночі.

«Вогнем знищено покриття на площі 90 м2, стіни на площі 35 м2, церковний інвентар, пошкоджено стіни на площі 45 м2», – уточнили у ДСНС.

Церква не є пам’яткою архітектури. Її збудували у 2021 році. Староста села Верхня Яблунька Єва Семків розповіла ZAXID.NET, що це маленька капличка 5 на 4 м. Вона незареєстрована, громада збудувала її самовільно.

«36 днів вони не проводили богослужіння, а вчора пішли проводити богослужіння. Громада села зібралася, просила їх перейти з Московського патріархату, вони не погодилися. Громада закрила церкву, а вночі почалася пожежа», – пояснила Єва Семків.

У церкві згорів верх, вікна сплавилися, а стіни обгоріли. Причину виникнення пожежі встановлюють поліцейські. З людей ніхто не постраждав.