Отець Андрій Пінчук закликав духовенство підписуватись під зверненням до Собору

Священики Української православної церкви Московського патріархату звернулися до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков з позовом проти патріарха Російської православної церкви Кіріла. Головні звинувачення проти нього в тому, що він проповідує доктрину «русского мира», яка не відповідає православному вченню та має бути засуджена як єресь, а також схвалення Кірілом війни проти України і підтримка російських військ на території України.

Ця найвища судова інстанція світового православ’я вирішує серйозні конфлікти та розглядає позови проти найвищих церковних сановників.

«Сьогодні, коли Московський патріарх Кіріл відверто підтримує загарбницьку війну Росії проти України, ми, священники Української православної церкви, вирішили звернутися до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков з позовом проти патріарха Кіріла. Ми сподіваємося, що Собор розгляне наше звернення та винесе своє справедливе рішення», – написав 10 квітня протоієрей Дніпропетровської єпархії Андрій Пінчук.

За його словами, повердінка патріарха Кіріла викликали обурення серед духовенства та вірних Української православної церкви. Щонайменше 15 єпархій вже офіційно заявили, що припиняють поминання імені патріарха Кирила під час богослужінь. У багатьох інших єпархіях правлячі єпископи дали усні дозволи духовенству не поминати імені патріарха Кіріла.

«Ми декларуємо свою вірність Вселенському Православʼю, бажання повноти нашого спілкування з ним, та засуджуємо будь-які спроби обмежити нашу причасність до нього. Ми також вважаємо, що саме повнота Вселенського Православ’я має сьогодні з усією уважністю та відповідальністю поставитися до висловлювань та дій патріарха Кіріла. Трагедія, яка розгортається сьогодні в Україні, стала у тому числі і результатом політики, яку патріарх Кіріл проводить протягом свого перебування на чолі Руської Православної Церкви. Цілком очевидно, що це вже стало викликом для всього Світового Православ’я», – пояснив о. Андрій Пінчук.

Звернення є відкритим до підписання для духовенства Української православної церкви. Наразі під ним підписалися 190 представників УПЦ МП.