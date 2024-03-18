Сокальський районний суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків вчительку Переспівської гімназії Ганну Шклянку, чий неповнолітній син насміхався з прив’язаної до стільця однокласниці. Вчительці призначили 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у березні 2024 року, випадок трапився у селі Переспа, що поблизу Червонограда. Неповнолітній син Ганни Шклянки штовхнув прив’язану до стільця школярку та разом із іншими учнями насміхався з неї.

Невідомо, хто та з яких причин прив’язав дівчинку до стільця. Матір школяра у суді заявила, що учні класу у такий спосіб грались. Також вона додала, що її син попросив вибачення у дівчини та її мами.

Про цей випадок повідомили поліцію, яка склала щодо Ганни Шклянки та батька іншого учня (Петра Галася) протоколи про неналежне виконання батьківських обов’язків. Обоє визнали свою провину.

Обидві справи розглянула суддя Лідія Фарина, яка визнала обох батьків винними у неналежному виконанні батьківських обов’язків, їм призначили по 850 грн штрафу та зобов’язали сплатити по 605 грн судового збору.