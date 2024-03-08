Залізничний районний суд Львова визнав винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків батьків трьох школярів, які у приміщенні ліцею вигукували «Зіґ хайль» одночасно з нацистським вітанням. Кожен з батьків має сплатити 850 грн штрафу.

Як вказано у постановах суду, випадок трапився 5 лютого 2024 року у приміщенні львівського ліцею «Гроно», що у мікрорайоні Левандівка. Приблизно о 14:00 троє неповнолітніх хлопців у приміщенні ліцею вигукували «Зіґ хайль» одночасно з нацистським вітанням.

Нацистське вітання зазвичай складається із піднятої правої руки та вигуку «Хай живе Гітлер!» (Heil Hitler). «Зіґ хайль» часто повторював Адольф Гітлер наприкінці своїх промов. Нацистські висловлювання та жести є забороненими в Україні відповідно до ЗУ «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Про цей випадок повідомили поліцію, яка склала щодо батьків учнів протоколи про неналежне виконання батьківських обов’язків. У судових постановах не вказаний вік школярів, чи клас, у якому вони навчаються. Батьки дітей визнали свою провину в неналежному виконанні батьківських обов’язків.

Усі справи розглянув суддя Дмитро Боровков, який визнав батьків школярів (Галину Митюк, Семена Пігура та Галину Стецій) винними у вчиненні адмінправопорушення, оштрафувавши кожного на 850 грн, також вони мають сплатити по 605 грн судового збору. Постанови ще можна оскаржити.