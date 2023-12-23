Яремчанський міський суд Івано-Франківської області визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків Тетяну Майданник, чий неповнолітній син поширив Telegram-каналі відео промови вчителя, замінивши звук на слова Гітлера. Суд покарав маму хлопця штрафом у 850 грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у грудні 2023 року, неповнолітній син Тетяни Майданник наприкінці вересня перебував у приміщенні Ворохтянського ліцею поширив у Telegram-каналі відео промови вчителя біології, замінивши звук на відео на слова Гітлера. Щодо матері хлопця поліція склала протокол про адмінправопорушення через неналежний догляд за дитиною, адже її син образив честь і гідність вчителя.

У суді Тетяна Майданник запевнила, що проведене виховну роботу із сином, а підліток заявив, що такого більше не повториться.

Справу розглянув суд, який дослідив усі матеріали справи та визнав жінку винною у вчиненні адмінправопорушення, призначивши їй 850 грн штрафу.