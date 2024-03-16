Турківський районний суд Львівщини визнав Надію Тельвак винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків через те, що її неповнолітній син у нетверезому стані записав відеозвернення до поліції з ненормативною лексикою. Суд оштрафував жінку на 1700 грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у березні 2024 року, неповнолітній син Надії Тельвак навчається у Турківському професійному ліцеї та систематично не відвідує навчальний заклад. Наприкінці січня 2024 року хлопець, перебуваючи у нетверезому стані, записав та опублікував у соцмережах відеозвернення до поліції, використовуючи ненормативну лексику.

Правоохоронці склали протокол про адмінправопорушення щодо матері неповнолітнього за фактом неналежного виконання батьківських обов’язків. Це уже не вперше жінку притягують до відповідальності через поведінку її сина.

На засідання суду Надія Тельвак не прийшла. У матеріалах справи є письмові пояснення жінки, у яких вона визнала свою провину та зазначила, що син її не слухає, рідко ходить на навчання та вживає спиртне.

Справу розглянула суддя Оксана Кшик, яка дослідила усі матеріали та визнала жінку винною у адмінправопорушенні, призначивши 1700 грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.