Старосамбірський районний суд Львівщини визнав винною у адмінправопорушенні Надію Лису, чий малолітній син вчиняє булінг щодо однокласниць – одну з дівчат хлопець душив, а іншу бив по обличчю. Суд призначив жінці 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у лютому 2024 року, малолітній син Надії Лисої навчається у середній школі I-III ступенів у місті Добромиль. Хлопець вчиняє булінг щодо своїх однокласниць, ображає їх нецензурними словами, штовхає, одну з дівчат хлопець душив, а іншій давав ляпаси по обличчю.

Оскільки хлопець є малолітнім і не може нести покарання за свої вчинки, то поліція склала протокол про вчинення адмінправопорушення (булінгу) щодо матері школяра. У суді Надія Лиса розповіла, що у сина був конфлікт з дівчатами, але вони уже помирились. Жінка визнала, що поведінка сина може бути трохи агресивною, бо він є гіперактивним. За словами Надії Лисої, вони звертались до лікаря з цього приводу та виконують його рекомендації. Вину в адмінправопорушенні матір хлопця визнала.

Справу розглянув суддя Максим Клімченко, який дослідив усі матеріали та визнав Надію Лису винною у вчиненні адмінправопорушення, призначивши їй 850 грн штрафу. На постанову ще можна подати апеляцію.