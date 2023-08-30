Залізничний районний суд Львова визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків львів’янку, син якої знущався з двох 11-річних дітей, змушуючи їх ставати перед ним на коліна. Жінці призначили 1360 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у серпні 2023 року, малолітній хлопець на початку червня знущався з двох 11-річних дітей, змушуючи їх ставати перед ним на коліна, та насміхався з них. У матеріалах справи не вказаний вік хлопця, проте відомо, що йому ще не виповнилось 14 років.

На матір хлопця склали протокол про вчинення адмінправопорушення (неналежне виконання батьківських обов’язків). На розгляд справи у суді вона не прийшла.

Справу розглянула суддя Ірина Мруць, яка дослідила усі матеріали, та оштрафувала матір хлопця на 1360 грн через невиконання нею батьківських обов’язків. Жінка також має сплатити 537 грн судового збору. Постанова ще може бути оскаржена у апеляційному суді.