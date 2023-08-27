Франківський районний суд Львова визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків львів’янку, неповнолітній син якої керував кросовером Cadillac та в’їхав у припарковане авто. Суд зробив жінці усне зауваження та закрив справу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у серпні 2023 року, пізно ввечері 15 червня неповнолітній хлопець керував кросовером Cadillac XT5 та в’їхав у припарковане на вул. Труша авто Nissan. У матеріалах справи вказано не вказано вік хлопця, проте зазначено, що він неповнолітній, тобто йому ще не виповнилось 18 років і у нього немає водійських прав.

На матір хлопця склали протокол про адмінправопорушення через неналежне виконання батьківських обов’язків. У суді вона визнала свою провину та просила суворо не карати.

Справу розглянула суддя Марія Мартинишин, яка визнала жінку винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків, однак звільнила її від адмінвідповідальності, обмежившись усним зауваженням, та закрила справу.

У постанові не вказано, яких пошкоджень зазнав автомобіль Nissan, проте його власник може звернутись до суду, щоб стягнути компенсацію.