На місці події працювали поліцейські та експерт-криміналіст

Біля Івано-Франківська поїзд збив 16-річну дівчина, яка йшла по залізничній колії в навушниках. Як повідомили у поліції, дівчина вижила, її з травмами госпіталізували до лікарні.

Як вказано у повідомленні Нацполіції у Івано-Франківській області, 25 серпня близько 16:00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на залізничному переїзді в с. Братківці, Івано-Франківської ТГ, поїзд здійснив наїзд на дівчину.

На місці події працювали поліцейські та експерт-криміналіст. Як встановили правоохоронці, 36-річний машиніст керуючи тепловозом, сполученням «Ясіня-Харків», між станціями Братківці-Терновиця, вчинив наїзд на 16- річну дівчину пішохода, яка рухалась по колії у навушниках. Потерпілу, місцеву мешканку з травмами госпіталізовано до лікарні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події.