Водій мікроавтобуса в’їхав у електричний інвалідний візок, в якому їхала 14-річна дівчина

Ввечері у неділю, 20 серпня, неподалік від кордону з Польщею мікроавтобус в'їхав у електричний інвалідний візок, у якому їхала 14-річна дівчина. За даними правоохоронців, унаслідок ДТП дівчина загинула.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, аварія трапилась 20 серпня о 21:15 у селі Малнів Яворівського району. Це село біля українсько-польського кордону, між пунктами пропуску «Шегині» та «Краківець».

Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса Renault Trafic, 55-річний житель міста Мостиська, скоїв наїзд на електричний інвалідний візок, в якому їхала 14-річна дівчина, місцева мешканка. Від отриманих травм школярка померла на місці події. Поліцейські встановлюють обставини події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.