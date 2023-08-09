У вівторок, 8 серпня, у Червоноградському районі Львівщини водій мікроавтобуса зіткнувся із 13-річною велосипедисткою. Дівчинку з травмами госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні.

Як повідомили у Нацполіції Львівщини, аварія сталася 8 серпня близько 19:20 у селі Двірці Червоноградського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Transporter, 50-річний житель Володимир-Волинського, здійснив зіткнення з велосипедисткою, 13-річною мешканкою одного з сіл району. Внаслідок ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували в реанімацію.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.