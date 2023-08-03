На момент ДТП Василь Павлюк очолював Надвірнянський лісгосп та їхав за кермом службового кросовера Renault Duster

Івано-Франківський міський суд виніс вирок депутату Яремчанської міськради Василю Павлюку, який на смерть збив 9-річну дівчинку та втік з місця ДТП. Суд призначив йому чотири роки тюрми з забороною керувати авто ще два роки.

Як вказано у вироку суду, який винесли у липні 2023 року, аварія трапилась 20 січня 2022 року селі Лоєва Надвірнянського району. Василь Павлюк на той момент очолював Надвірнянський лісгосп, їхав за кермом службового кросовера Renault Duster. У цей час по узбіччю йшла жінка з двома дітьми. Василь Павлюк проявив неуважність, не обрав безпечної швидкості та збив 9-річну дівчинку. Після вчинення ДТП він не зупинився та поїхав геть, через кілька годин дівчинка померла у лікарні.

У суді Василь Павлюк свою провину не визнав. «Відчув стук в правій частині автомобіля, однак подумав, що це стукає ходова та не надав цьому значення. Проїхавши ще деякий час, вирішив розвернутись та подивитись чи випадково не наїхав на перешкоду на дорозі, однак проїхавши місце, де відчув стук автомобіля, нікого не побачив на дорозі, розвернувся та поїхав додому. Через деякий час йому зателефонували працівники поліції та повідомили, що він здійснив наїзд на пішохода. Після огляду автомобіля побачив на ньому пошкодження на правому передньому крилі та фарі і поїхав на зустріч з працівниками поліції», – заявив він у суді.

Водій заявляв, що «постійно дивився вперед і не відволікався, але чому не бачив дитину та момент наїзду на неї пояснити не зміг».

Допитала у суді матір загиблої розповіла, що вона з малолітнім сином та доньку йшли по узбіччі, вона була попереду, за нею син, а останньою йшла донька. Вона не бачила моменту зіткнення, але почула крики сина.

Справу розглянув суддя Василь Тринчук, який визнав Василя Павлюка винним у вчиненні ДТП та у залишенні потерпілої у небезпеці, призначивши чотири роки тюрми з забороною керувати транспортними засобами протягом двох років. На вирок ще може бути подана апеляція.