Обвинувачений Дмитро Янюк працює начальником ЦНАПу в Радехові. Згідно даними Радехівської міськради, він також є місцевим депутатом

Радехівський районний суд Львівщини визнав винним у нетверезому водінні начальника ЦНАПу в Радехові та міського депутата Дмитра Янюка. Його оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на один рік. Дмитро Янюк не визнав свою провину та подав апеляцію.

Як вказано у постанові суду, яку винесли наприкінці червня 2023 року, 9 травня поліцейські зупинили авто Ford Focus на вул. Лопатинській у Радехові та помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Водій погодився пройти перевірку в медзакладі, яка показала результат – 0,76 проміле алкоголю. Чоловік не погодився з результатами і повторний тест показав – 0,92 проміле.

У матеріалах справи вказано, що обвинувачений Дмитро Янюк працює начальником ЦНАПу в Радехові. Згідно з даними Радехівської міськради, він також є місцевим депутатом.

Під час судових засідань Дмитро Янюк не погодився з протоколом про адмінправопорушення та заперечив, що керував авто у нетверезому стані. Він заявив, що зупинка його авто «була незаконною, оскільки працівники поліції не представились та не пред’явили свої документи». Дмитро Янюк погодився пройти перевірку в медзакладі, але заявив у суді, що тест був несправним і показав результат тільки після того, як він продув чотири рази. Спершу результат був 0,767 проміле, а повторний тест показав – 0,925 проміле.

«Вказав, що склав протокол працівник поліції, проте він в екіпажі поліції не був, та не мав права складати протокол на нього. Додав, що не вживає алкогольних напоїв, оскільки з 2012 є інвалідом ІІІ групи та вживає ліки в невеликій кількості, в яких міститься спирт», – цитують покази водія у постанові суду.

Дмитро Янюк також зазначав, що до справи долучили кілька відеозаписів, «під час перегляду яких неможливо встановити хронологію подій, а також те, що відбувалося, коли відеореєстратор поліцейського не працював».

Справу розглянула суддя Оксана Патинок, яка дослідила усі матеріали справи та встановила при перегляді відеозаписів, що на кожному із файлів вказано дату та час фіксації, що відповідають часу складання адміністративних матеріалів.

На думку суду, водій заявляв, що є інвалідом ІІІ групи та приймає знеболювальні препарати, але не надав доказів, які б підтверджували необхідність прийому таких препаратів та їх склад. Тому суд розцінює такі пояснення як спосіб уникнення адміністративної відповідальності.

Оксана Патинок дослідила матеріали справи та визнала Дмитра Янюка винним у керуванні авто у нетверезому стані. Його оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на рік. Відомо, що Дмитро Янюк подав апеляцію, тож на час апеляційного розгляну постанова суду першої інстанції ще не набрала чинності.