Залізничний районний суд Львова визнав винним у нетверезій їзді керівника львівської будівельної фірми Ярослава Шостака, якого патрульні зупинили за кермом позашляховика Land Cruiser. Водія оштрафували на 17 тис. грн та позбавили водійських прав на рік.

Як вказано у постанові суду, яку винесли наприкінці червня 2023 року, патрульні 29 грудня 2022 року зупинили позашляховик Toyota Land Cruiser 150 на вул. Шевченка неподалік Янівського кладовища та виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти перевірку у медзакладі, яка підтвердила, що він перебуває у нетверезому стані.

У матеріалах справи вказано, що за кермом перебував Ярослав Шостак, який працює у будівельній компанії ТОВ «Захід нео буд». Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, Ярослав Шостак із 2018 року є керівником цієї компанії.

Обвинувачений та його адвокат кілька разів не з’являлися на судові засідання, тому справу розглядали за їх відсутності. Наприкінці червня адвокат надіслав клопотання на адресу суду та просив оголосити перерву у справі про адмінправопорушення «у зв’язку із додатковою підготовкою для надання пояснень». Суд не задовольнив клопотання та переконаний, що таким чином адвокат намагається затягнути розгляд справи.

Справу розглянув суддя Андрій Кирилюк, який визнав Ярослава Шостака винним у нетверезій їзді та оштрафував на 17 тис. грн з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року. На постанову ще може бути подана апеляція.