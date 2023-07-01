Львівський лікар уник покарання за їзду з трьома проміле алкоголю
У суді чоловік збрехав, що пішов служити під час мобілізації
Шевченківський районний суд Львова закрив справу про нетверезу їзду львівського лікаря, якого патрульні зупинили із майже трьома проміле алкоголю. Справу розглядали більше року і закінчився термін притягнення до відповідальності.
Як вказано у постанові суду, яку винесли у червні 2023 року, Євген Тімченко 1 лютого 2022 року керував кросовером Nissan Rogue на вул. Хвильового у Львові з ознаками алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти перевірку на драгері, яка показала результат – 2,95 проміле алкоголю. На нього склали протокол про їзду у нетверезому стані. У матеріалах справи вказано, що Євген Тімченко є лікарем та учасником бойових дій. Відомо, що він також працював у львівському медичному університеті ім. Данила Галицького.
За час розгляду справи водій п’ять разів не прибував на судові засідання. У жовтні 2022 року Євген Тімченко прибув на судове засідання та заявив, що «він як лікар розуміє ознаки сп’яніння людини, 2,95 проміле в організмі межує зі смертельними наслідками, людина може бути в комі». У суді він заявив, що не перебував «у такому стані».
Обвинувачений заявив, що з березня 2022 року добровільно призвався до війська та на час розгляду протоколу служить в ЗСУ, а саме у Краматорську в госпіталі працює лікарем (виконує обов’язки лікаря анестезіолога, терапевта та надає інші послуги бійцям). Чоловік заявив, що забрав своє авто і користується ним в службових цілях в зоні проведення бойових дій.
Суд надіслав запит у Шевченківський районний ТЦК та СП Львова, який наприкінці березня 2023 року повідомив, що обвинувачений на військову службу під час мобілізації не призивався.
У червні 2023 року суд вирішив розглянути матеріали справи за відсутності обвинуваченого. У постанові вказано, що, згідно ч.6 ст.38 КУпАП адміністративне стягнення за вчинення правопорушень, передбачених ст.130 КУпАП, може бути накладено протягом одного року з дня його вчинення.
Оскільки термін притягнення до відповідальності уже минув, то суддя Петро Невойт закрив справу про нетверезу їзду Євгена Тімченка. На постанову ще може бути подана апеляція.