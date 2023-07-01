Шевченківський районний суд Львова закрив справу про нетверезу їзду львівського лікаря, якого патрульні зупинили із майже трьома проміле алкоголю. Справу розглядали більше року і закінчився термін притягнення до відповідальності.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у червні 2023 року, Євген Тімченко 1 лютого 2022 року керував кросовером Nissan Rogue на вул. Хвильового у Львові з ознаками алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти перевірку на драгері, яка показала результат – 2,95 проміле алкоголю. На нього склали протокол про їзду у нетверезому стані. У матеріалах справи вказано, що Євген Тімченко є лікарем та учасником бойових дій. Відомо, що він також працював у львівському медичному університеті ім. Данила Галицького.

За час розгляду справи водій п’ять разів не прибував на судові засідання. У жовтні 2022 року Євген Тімченко прибув на судове засідання та заявив, що «він як лікар розуміє ознаки сп’яніння людини, 2,95 проміле в організмі межує зі смертельними наслідками, людина може бути в комі». У суді він заявив, що не перебував «у такому стані».

Обвинувачений заявив, що з березня 2022 року добровільно призвався до війська та на час розгляду протоколу служить в ЗСУ, а саме у Краматорську в госпіталі працює лікарем (виконує обов’язки лікаря анестезіолога, терапевта та надає інші послуги бійцям). Чоловік заявив, що забрав своє авто і користується ним в службових цілях в зоні проведення бойових дій.

Суд надіслав запит у Шевченківський районний ТЦК та СП Львова, який наприкінці березня 2023 року повідомив, що обвинувачений на військову службу під час мобілізації не призивався.

У червні 2023 року суд вирішив розглянути матеріали справи за відсутності обвинуваченого. У постанові вказано, що, згідно ч.6 ст.38 КУпАП адміністративне стягнення за вчинення правопорушень, передбачених ст.130 КУпАП, може бути накладено протягом одного року з дня його вчинення.

Оскільки термін притягнення до відповідальності уже минув, то суддя Петро Невойт закрив справу про нетверезу їзду Євгена Тімченка. На постанову ще може бути подана апеляція.