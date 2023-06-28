Залізничний районний суд Львова закрив справу про нетверезу їзду, визнавши, що водій перебував «в стані крайньої необхідності». Львів’янин заявив, що хворіє на гіпертонічну хворобу, вжив спиртовмісні ліки, а того вечора їхав з сім'єю в укриття.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у червні 2023 року, близько опівночі 14 травня патрульні зупинили авто Jeep Compass, у водія якого виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти перевірку на драгері, яка показала – 0,37 проміле. Відтак на нього склали протокол про керування авто у нетверезому стані.

У судовому засіданні львів’янин заперечив свою провину та заявив, що хворіє на гіпертонічну хворобу та вживає спиртовмісні ліки від тиску. За його словами, того вечора він вжив ліки, після чого була оголошена повітряна тривога і він поїхав з сім'єю в укриття.

«Оскільки його неповнолітній син під час повітряних тривог боїться перебувати у квартирі, має панічні атаки та задишки, що стверджується випискою-епікризом із медичної картки стаціонарного хворого, для забезпечення безпечних умов перебування членам своєї сім`ї він був змушений поїхати із дітьми до найближчого укриття, що знаходиться в Храмі Всіх Святих Українського Народу, що на вул. С. Петлюри у м. Львові. Після закінчення повітряної тривоги він був зупинений працівниками поліції», – цитують у постанові суду пояснення водія.

Чоловік заявив, що «він діяв в стані крайньої необхідності, оскільки небезпека не могла бути усунена іншим шляхом». Обвинувачений також додав, що займається перевезенням товарів і робота, пов’язана із керуванням транспортом, є його єдиним джерелом заробітку.

Справу розглянула суддя Іванна Іванюк, яка врахувала те, що водій перебував в стані крайньої необхідності, та, що рівень алкоголю у його крові був незначним, чоловік хворіє на гіпертонічну хворобу ІІ ступеня, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, один з яких хворіє на астатичний бронхіт, цілорічний алергічний риніт.

Суддя вважає, що провадження у справі за ч. 1 ст. 130 КУпАП підлягає закриттю у зв’язку із перебуванням особи у стані крайньої необхідності. На постанову ще може бути подана апеляція.