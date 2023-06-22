Бродівський районний суд Львівщини оштрафував на 40,8 тис. грн чоловіка, який керував авто BMW 328i у Львові без водійських прав. Суд також постановив конфіскувати у нього автомобіль.

Як вказано у постанові суду, 19 березня 2023 року Віталій Ковалюк керував авто BMW 328i (2014 року випуску) на перехресті вулиць Стрийська – Наукова у Львові. Водія зупинили поліцейські та виявили, що у нього немає водійських прав – він ніколи їх не отримував. Це не вперше водія зупиняють за керування авто без документів.

У судове засідання Віталій Ковалюк не прийшов, але його адвокат клопотав про закриття справи, оскільки, на його думку, немає допустимих доказів, які б підтверджували, що саме його клієнт був за кермом.

Згідно з відеозаписом з камер патрульних, підійшовши до авто, поліцейські побачили, що на задньому сидінні BMW 328i було четверо людей, зокрема і Віталій Ковалюк, який «знаходився у нетиповому положенні: сильно зігнуті коліна ніг, складені руки, сильний вигин тулуба вперед». Пасажирське місце спереду було вільним.

«Під час діалогу працівника поліції та власника автомобіля можна зрозуміти, що чоловік перебував за кермом автомобіля, однак після його зупинки працівниками поліції пересів із водійського місця на заднє пасажирське. А на його місце сіла інша особа, яка знаходилась на передньому пасажирському сидінні. Власник авто повідомив, що авто керував він, однак у письмових поясненнях він зазначить, що за кермом була інша особа», – вказано у постанові суду.

На іншому фрагменті відео з камери відеоспостереження на перехресті вулиць Стрийська – Наукова чітко зафіксовано, що саме Віталій Ковалюк керував автомобілем.

Справу розглянув суддя Богдан Петейчук, який визнав Віталія Ковалюка винним у керуванні авто без посвідчення водія та оштрафував його на 40,8 тис. грн із оплатним вилученням BMW 328i 2014 року випуску. На постанову ще може бути подана апеляція.