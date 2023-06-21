27-річний водій Opel Zafira був у нетверезому стані

Ввечері у вівторок, 20 червня, у селі неподалік Новояворівська п’яний водій не впорався з керуванням та перекинув своє авто. Унаслідок ДТП 67-річний пасажир перебуває у реанімації.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, аварія трапилась близько 21:00 у селі Лісновичі Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Opel Zafira, 27-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, після чого авто перекинулося. Поліцейські встановили, що водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Унаслідок ДТП пасажир легковика, 67-річний місцевий житель, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у реанімацію.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.