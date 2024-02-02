Водій не впорався із керуванням, виїхав на узбіччя, унаслідок чого авто перекинулось

Городоцький районний суд Львівщини виніс вирок винуватцю смертельної ДТП Назарію Воробелю. Суд призначив йому чотири роки тюрми з дворічною забороною керувати транспортними засобами, але звільнив від відбування основного покарання, встановивши два роки іспитового терміну.

Як вказано у вироку суду, який винесли наприкінці січня 2024 року, Назарій Воробель ввечері 20 червня 2023 року керував авто Opel Zafira Tourer та у селі Лісновичі скоїв смертельну ДТП. Водій не впорався із керуванням, виїхав на узбіччя, унаслідок чого авто перекинулось. У цій ДТП загинув 67-річний пасажир автомобіля.

Повідомляючи про аварію, поліція зазначала, що за кермом був 27-річний водій у стані сп’яніння. Проте у вироку суду не вказано, що водій був нетверезим.

У суді обвинувачений визнав свою провину та розповів, що того дня був на рибалці з двома своїми знайомими. Вони разом їхали у авто, але він не впорався з керуванням на повороті та вчинив ДТП. Назарій Воробель заявив, що відшкодував потерпілим витрати та лікування та похорон.

Справу розглянула суддя Ольга Ференц, яка дослідила усі матеріали справи та визнала чоловіка винним у вчиненні смертельної ДТП. Суд призначив чотири роки тюрми з дворічною забороною керувати транспортними засобами, але звільнив від відбування основного покарання, встановивши два роки іспитового терміну. На вирок ще можна подати апеляцію.