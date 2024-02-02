Аварія сталась 1 лютого на вулиці Городоцькій у Львові

У четвер, 1 лютого, на вул. Городоцькій водійка Volkswagen Polo збила 90-річного чоловіка, який переходив дорогу. Судячи з фото правоохоронців, аварія сталась на регульованому переході, але не відомо, на який сигнал світлофора переходив дорогу чоловік.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, аварія сталась 1 лютого близько 13:20 на вулиці Городоцькій у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля Volkswagen Polo, 24-річна львів’янка, збила пішохода – 90-річного місцевого мешканця. Внаслідок ДТП пенсіонер отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Судячи з фото правоохоронців, аварія сталась на регульованому переході, але не відомо, на який сигнал світлофора переходив дорогу чоловік. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.