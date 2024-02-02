Водій мікроавтобуса не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та в’їхав у авто Mitsubishi L 200

У четвер, 1 лютого, у Самбірському районі Львівщини сталась масштабна аварія за участі мікроавтобуса та пікапа. Унаслідок ДТП 63-річний чоловік загинув, ще восьмеро людей поранені. Про це повідомили у Нацполіції Львівщині.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, аварія сталась 1 лютого близько 17:00 на автодорозі Львів – Ужгород поблизу села Луки Самбірського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса Opel Vivaro, 63-річний мешканець Самбора, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та в’їхав у авто Mitsubishi L 200, яким керував 24-річний житель Хмельницької області.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій Opel Vivaro, незважаючи на зусилля медиків, помер у реанімації. Троє пасажирів мікроавтобуса: 60-річна жінка та двоє 64-річних чоловіків – усі з Самбора, а також водій і четверо пасажирів Mitsubishi L 200, чоловіки віком 22, 24, 31 і 40 років – усі з Хмельницької області – отримали тілесні ушкодження, їх доставили до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.