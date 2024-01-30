Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували в реанімацію

На вул. Генерала Чупринки у Львові трапилась аварія, унаслідок якої 61-річна львів’янка потрапила у реанімацію. Жінка переходила дорогу, коли її збив мікроавтобус. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

Як інформують у поліції, аварія сталася 29 січня близько 16:45 на вулиці Генерала Чупринки. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Ford Transit, 31-річний житель Рівненської області, наїхав на пішохідку, 61-річну львів’янку. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували в реанімацію.

Судячи з оперативних фото правоохоронців, аварія трапилась на нерегульованому пішохідному переході. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють всі обставини подій.