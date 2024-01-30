Водія з понівеченого авто вирізали рятувальники, його госпіталізували до лікарні

Пізно ввечері у понеділок, 29 січня, на вул. Навроцького легковик в’їхав у вантажний потяг на залізничному переїзді. 65-річного водія з понівеченого авто вирізали рятувальники, його та 64-річного пасажира госпіталізували до лікарні.

Як вказано у повідомленні ДСНС Львівщини, 29 січня о 22:39 до них надійшло повідомлення про те, що на залізничному переїзді на вул. Навроцького у Львові відбулося зіткнення легкового автомобіля Kia Rio з вантажним потягом.

На момент прибуття рятувальників в автомобілі був водій, якого затиснуло деформованими конструкціями. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники розтиснули деформовані елементи автівки та деблокували потерпілого.

За попередніми даними правоохоронців, 65-річний львів’янин в’їхав у локомотив, не надавши йому перевагу в русі на нерегульованому залізничному переїзді. Внаслідок ДТП водій та його пасажир, 64-річний львів’янин, отримали травми та їх госпіталізували до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.