Судячи з оперативних фото поліції, аварія трапилась на переході

У Львові автомобіль «швидкої» збив 31-річну жінку, яка переходила дорогу. Судячи з оперативних фото поліції, аварія трапилась на переході. Нацполіція Львівщини повідомляє, що «швидка» їхала з увімкненими проблисковими маячками.

Як вказано у повдомленні поліції, аварія трапилась 24 січня приблизно о 11:40 на вул. Замарстинівській у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, водій «швидкої» Mercedes-Benz Sprinter, 31-річний житель одного з сіл Львівського району, рухаючись із увімкненими проблисковими маячками синього кольору, наїхав на пішохідку – 31-річну львів’янку.

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її відвезли до лікарні. Судячи з оперативних фото поліції, аварія трапилась на переході. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.