Унаслідок зіткнення шестеро людей постраждали та були доставлені у лікарню

У Львові на вул. Кульпарківській трапилась аварія за участі легковика та автомобіля «швидкої». Унаслідок зіткнення шестеро людей постраждали та були доставлені у лікарню.

Як повідомили у Нацполіції Львівщини, аварія сталася 1 січня близько 17:30 на вул. Кульпарківській у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля швидкої допомоги марки Citroën Jumper, який рухався із увімкненими проблисковими маячками синього кольору, під керуванням 60-річного жителя Дрогобича, та автомобіля Škoda Octavia, яким керувала 28-річна львів’янка.

Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу водії обох транспортних засобів, лікарка «швидкої» – 51-річна жителька Дрогобича, фельдшер карети швидкої допомоги – 48-річний мешканець одного з сіл Дрогобицького району, пацієнтка – 84-річна жителька Дрогобича та пасажир «швидкої» – 50-річний мешканець Дрогобича.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.