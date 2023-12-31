На місце ДТП прибув вертоліт швидкої допомоги, а також пожежники та поліцейські

У Польщі неподалік Катовіце, у неділю, 31 грудня, в аварії загинули троє громадян України. Audi A6, у якому вони їхали, після зіткнення з іншим автомобілем на дорозі врізався в дерево.

Як повідомляє польське видання TVN24, аварія сталася близько 12:40 за місцевим часом на вул. Смольницькій в Ґлівіце, що веде до Жерниці.

«40-річний водій автомобіля Audi A6 на повороті допустив бокове зіткнення з автомобілем Audi A4, який рухався в зустрічному напрямку, не впорався з керуванням, а потім з'їхав з дороги та врізався в придорожнє дерево. Троє чоловіків, які їхали в цьому автомобілі, громадяни України, загинули на місці», – цитує видання підінспектора Марека Сломськи.

На місце ДТП прибув вертоліт швидкої допомоги, а також пожежники та поліцейські. Прокурор і слідча група поліції встановлюють обставини аварії. Рух дорогою тимчасово перекрили.