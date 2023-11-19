Наразі причини ДТП встановлюють правоохоронні органи Польщі

У Верешині біля Грубешова (Люблінське воєводство) внаслідок аварії автобуса загинули дві жінки та шестирічна дитина. Трагедія сталася в неділю, 19 листопада, близько 4:30 ранку, повідомляє польський інформаційний портал In Poland.

Як повідомляється, на прямій ділянці дороги водій автобуса раптово з’їхав ліворуч і врізався в дерево на узбіччі. На момент ДТП у транспортному засобі перебувало 10 людей – всі громадяни України.

фото KPP Hrubieszow

Попри реанімаційні заходи, життя двох жінок і шестирічної дитини врятувати не вдалося. Решту пасажирів доставили до лікарні.

Наразі причини смертельної ДТП не встановлено. Провінційна дорога № 844 перекрита, об’їзди позначені. На місці досі працюють екстрені служби, які з’ясовують деталі аварії, зазначає Radio Szczecin.

Громадяни України прямували до прикордонного переходу в Долгобичуві. За попередньою версією, причиною аварії стало те, що водій заснув, пише RFM.

Нагадаємо, дев’ятеро українців загинули в ДТП у Венеції на початку жовтня.