Люди у Венеції принесли квіти на місце, де увечері 3 жовтня розбився автобус, унаслідок чого загинула 21 людина

Влада Італії ідентифікувала всіх загиблих у ДТП поблизу Венеції. Серед них виявилося дев’ятеро українців, а не четверо, як повідомлялося напередодні.

Як пише італійська агенція ANSA, в аварії автобуса загинули дев’ять громадян України, чотири румуни, три німці, двоє португальців, хорват, південноафриканець і єдиний італієць – водій автобуса, 40-річний мешканець Тревізо. Таким чином, загалом у цій аварії загинула 21 людина.

Щодо постраждалих, то наразі ідентифіковано 13 із 15 госпіталізованих: п’ятеро громадян України, четверо німців, двоє іспанців, хорват і француз. Останні двоє постраждалих, особи яких ще не підтверджено, ймовірно громадяни України та Німеччини.

З 15 госпіталізованих 12 дорослих і 3 неповнолітніх. Десятеро з них перебувають у реанімації.

Нагадаємо, увечері вівторка, 3 жовтня, у Венеції з невстановлених наразі причин розбився автобус. Він віз туристів до кемпінгу у Маргері. Автобус злетів з естакади та впав з висоти.

За деякими повідомленнями, автобус працював на метані, впав на лінії електропередачі й загорівся. Тривають слідчі дії. Слідів гальмування на асфальті, за попередніми даними, немає.