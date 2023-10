Ввечері у вівторок, 3 жовтня, у передмісті Венеції Местре сталася дорожньо-транспортна пригода: з естакади впав автобус із людьми. Внаслідок аварії загинула щонайменше 21 людина, в тому числі двоє дітей, повідомляє Euronews з посиланням на місцеву владу.

Автобус, що розбився, спалахнув відразу після падіння. Як повідомляється, серед загиблих є двоє дітей, є побоювання, що кількість загиблих може зрости.

На місці працюють пожежники.

#BREAKING | At least 20 people have died after a coach crashed off a flyover near Venice in northern Italy.#Italia #Venezia #BreakingNews pic.twitter.com/evag9BG09P