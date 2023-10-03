Влада побоюється, що кількість загиблих може зрости

Ввечері у вівторок, 3 жовтня, у передмісті Венеції Местре сталася дорожньо-транспортна пригода: з естакади впав автобус із людьми. Внаслідок аварії загинула щонайменше 21 людина, в тому числі двоє дітей, повідомляє Euronews з посиланням на місцеву владу.

Автобус, що розбився, спалахнув відразу після падіння. Як повідомляється, серед загиблих є двоє дітей, є побоювання, що кількість загиблих може зрости.

На місці працюють пожежники.

#BREAKING | At least 20 people have died after a coach crashed off a flyover near Venice in northern Italy.#Italia #Venezia #BreakingNews pic.twitter.com/evag9BG09P — Breaking news 24/7 (@aliifil1) October 3, 2023

«Жахлива трагедія, ... апокаліптична сцена, немає слів», – написав у Facebook мер Венеції Луїджі Бруньяро і зазначив, що у місті оголошено траур.

Влада задіяла протокол, який передбачає відкриття всіх відділень невідкладної допомоги лікарень та виклик на роботу підкріплення. Через аварію залізничне сполучення між Местре та Венецією призупинено.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні висловила глибоке співчуття сім'ям загиблих. Глава уряду сказала, що перебуває у постійному контакті з мером Венеції та міністром транспорту.

Оновлено. 5 жовтня стало відомо, що в аварії автобуса у Венеції загинули дев’ятеро українців.