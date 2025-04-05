Держпродспоживслужба закликала уважно перевіряти рахунки за комунальні послуги

Співробітники Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявили порушення в нарахуваннях оплати за комунальні послуги. Комунальні підприємства мають повернути своїм споживачам майже 1 млн грн, повідомив портал «Експерт» 5 квітня.

З початку 2025 року Держпродспоживслужба провела 36 позапланових перевірок підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг і у 32 випадках (88,9%) було виявлено порушення.

За результатами перевірок комунальники отримали 18 штрафних санкцій на загальну суму 413,4 тис. грн. Окрім цього, їх зобов’язали повернути споживачам 948,9 тис. грн. Ще 26 посадовців оштрафували на 46,1 тис. грн.

Держпродспоживслужба закликала громадян бути пильними та уважно перевіряти рахунки за комунальні послуги. Якщо є сумніви щодо правильності тарифів, варто:

перевіряти документи та вимагати обґрунтування розрахунків;

звертатися до територіальних управлінь Держпродспоживслужби у разі виявлення порушень.

«Житлово-комунальні послуги мають бути не лише якісними, а й економічно обґрунтованими. Споживачі не повинні платити більше, ніж це передбачено законодавством. Підприємства, які надають комунальні послуги, мають діяти прозоро й відповідально», – заявив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Раніше ZAXID.NET писав, що у 2024 році українці наростили борги за мікрокредитами у 1,7 раза. Упродовж минулого року українці оформили 8,3 млн мікрокредитів на майже 52 млрд грн.