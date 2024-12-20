У Калуші скликали термінове засідання комісії ТЕБ та НС

За рішенням Господарського суду Івано-Франківської області виконавча служба арештувала рахунки «Калуської енергетичної компанії», яка надає послуги місту замість боржника КП «Водотеплосервіс». Щоб вирішити ситуацію, влада Калуша готує звернення до РНБО та Кабінету Міністрів.

Як повідомив міський голова Калуша Андрій Найда 19 грудня, колишній постачальник тепла та води «Водотеплосервіс» заборгував 42 млн грн за безоблікове використання газу. Через це комунальне підприємство припинило надавати послуги і депутати міськради поклали ці бов’язки на КП «Калуська енергетична компанія». Підприємство внесено до реєстру об’єктів критичної інфраструктури.

«КП “КЕК”, згідно з рішенням Калуської міської ради, визначено виконавцем комунальних послуг, а не правонаступником КП “Водотеплосервіс” і нам не зрозуміле рішення виконавчої служби. Зараз у розпалі опалювальний період, а накладений арешт на рахунки несе в собі безліч ризиків. Якби держава повернула заборгованість громаді за різницю в тарифах (а це близько 173 мільйонів), то ми могли б погасити борг Водотеплосервісу», – написав Андрій Найда у Facebook.

Щоб вирішити ситуацію, під час засідання комісії ТЕБ та НС у Калуші вирішили звернутися до РНБО, Кабміну, народних депутатів та голови ОДА Світлани Онищук.