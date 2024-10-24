Власники Калуської ТЕЦ зобов’язувалися забезпечувати Калуш теплом до 2026 року

У Калуші досі не розпочався опалювальний сезон для мешканців майже півтораста будинків, а також в 11 навчальних закладах та низці бюджетних установ. Сталося це через банкрутство власника Калуської ТЕЦ – компанії «Костанза».

Як повідомив міський голова Калуша Андрій Найда 24 жовтня, опалювальний сезон в місті розпочався минулого тижня після того, як подачу тепла розпочали комунальні котельні КП «КЕК» Калуської міськради, а також компанії «Калуштеплоенерго», «Приваттеплоенерго» та «Євлогія-Захід». Наразі без опалення залишаються близько 4 тис. мешканців Калуша, які отримують тепло з Калуської ТЕЦ, власником якої є ТОВ «Костанза».

«Від ТОВ “Костанза” повинні отримувати тепло 142 житлові будинки, 27 бюджетних та 19 інших установ. Серед них – 6 шкіл, 5 садочків, ДЮСШ, ВПУ, політехнічний фаховий коледж та інші», – написав у Facebook Андрій Найда.

У свою чергу, помічник арбітражного керуючого ТОВ «Костанза» Павло Танчин зазначив, що через судову тяганину підприємство позбавлене можливості вчиняти реєстраційні дії. Владнати ситуацію планують до 27 жовтня.

У Калуші провели засідання комісії ТЕБ та НС, на якому вирішили звернутися до РНБО та Кабінету Міністрів України з вимогою втрутитися в ситуацію.

Нагадаємо, ТОВ «Костанза» приватизувало Калуську ТЕЦ у листопаді 2021 року, сплативши за об’єкт на аукціоні ФДМУ 801 млн грн. Компанія належить донеччанину Сергію Алабашу та одеситці Ларисі Похилій. Остання, за інформацією «Наших грошей», є колишньою співробітницею компанії «Лукойл» і працювала на Одеському НПЗ, коли він належав росіянам.

За інвестиційним договором, ТОВ «Костанза» зобов’язалася забезпечувати Калуш теплом упродовж п’яти опалювальних сезонів – до 2026 року. У серпні 2024 року Господарський суд Івано-Франківської області відкрив провадження у справі про неплатоспроможність компанії. Всього «Костанза» заборгувала своїм кредиторам понад 3 млрд грн.