Ціна продажу Калуської ТЕЦ перевищила початкову у 3,5 рази

Фонд держмайна продав на аукціоні ​​державне підприємство «Калуська теплоелектроцентраль-Нова». За право придбати підприємство змагалося семеро учасників. Найвищу ціну – 801 млн грн, що перевищила початкову у 3,5 рази, запропонувало ТОВ «Костанза», зареєстрована у Донецькій області.

У вівторок, 30 листопада, на платформі Прозоро. Продажі відбувся аукціон з продажу ​​державного підприємства «Калуська теплоелектроцентраль-Нова». Для участі в аукціоні зареєструвалося семеро учасників. Серед учасників – київські підприємства ТОВ «Інтер газ», ТОВ «Юнайтед Енерджі» та «Укрдонінвест». Також бажання придбати підприємство мало ПРАТ «Черкаське хімволокно». Ці чотири компанії пропонували ціну за Калуську ТЕЦ від 232 до 353,3 млн грн.

Водночас найбільші ставки за підприємство запропонували зареєстроване у Калуші ТОВ «Ландхоф», миколаївське ТОВ «Південь енергозбут» та ТОВ «Костанза» з Донецької області. Останнє і стало переможцем торгів, запропонувавши за Калуську ТЕЦ 801 млн грн.

За інформацією видання Вікна, Калуська ТЕЦ має три договори з ТОВ «Костанза». У 2018 році в цього постачальника підприємство купило сіль для промислової пробки на майже 72 тис. грн, а на початку 2021 року – соду каустичну на 3,2 млн грн і знову ж сіль для промислової переробки на 81,5 тис. грн.

За даними пошуково-аналітичної системи YouСontrol, ТОВ «Костанза» порівну володіють Сергій Алабаш з селища Ялта Мангушського району Донецької області та одеситка Лариса Похила.

Додамо, що в оголошенні про продаж Калуської ТЕЦ було зазначено, що покупець має зберегти основний вид діяльності ТЕЦ протягом п'яти років, виплатити 5,1 млн грн боргу по зарплаті та 1,2 млн грн перед бюджетом. Також покупець має виконувати колективний договір щонайменше рік та не звільняти працівників зі своєї ініціативи. На підприємстві працює 625 працівників. Переможець торгів отримає головний корпус, бункер вугілля, ацетилокисневу генераторну, електромережу, залізничну колію та інше майно держпідприємства.