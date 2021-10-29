Фонд держмайна виставив на продаж Калуську ТЕЦ
Стартова ціна 230,15 млн грн
Фонд держмайна виставив на продаж державне підприємство «Калуська теплоелектроцентраль-Нова». Аукціон відбудеться 30 листопада зі стартовою ціною 230,15 млн грн. В оголошенні зазначається, що покупець має зберегти основний вид діяльності ТЕЦ протягом п'яти років, виплатити 5,1 млн грн боргу по зарплаті та 1,2 млн грн перед бюджетом.
Інформація про продаж Калуської ТЕЦ опублікована у газеті Фонду держмайна у п’ятницю, 29 жовтня. «Покупець має зберегти основний вид діяльності ТЕЦ протягом п'яти років, погасити борги із зарплати та перед бюджетом, що склалися на момент купівлі, протягом пів року. Виконувати колективний договір щонайменше рік. Не звільняти працівників з ініціативи власника», – йдеться у повідомленні Фонду держмайна.
«Калуська теплоелектроцентраль-Нова» має прострочену кредиторську заборгованість на кінець вересня – 214,06 млн грн, поточну – 230,8 млн грн, у тому числі із зарплати – 5,1 млн грн та податках – 1,2 млн грн. На підприємстві працює 625 працівників.