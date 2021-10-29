Підприємство має прострочену кредиторську заборгованість на кінець вересня – 214,06 млн грн

Фонд держмайна виставив на продаж державне підприємство «Калуська теплоелектроцентраль-Нова». Аукціон відбудеться 30 листопада зі стартовою ціною 230,15 млн грн. В оголошенні зазначається, що покупець має зберегти основний вид діяльності ТЕЦ протягом п'яти років, виплатити 5,1 млн грн боргу по зарплаті та 1,2 млн грн перед бюджетом.

Інформація про продаж Калуської ТЕЦ опублікована у газеті Фонду держмайна у п’ятницю, 29 жовтня. «Покупець має зберегти основний вид діяльності ТЕЦ протягом п'яти років, погасити борги із зарплати та перед бюджетом, що склалися на момент купівлі, протягом пів року. Виконувати колективний договір щонайменше рік. Не звільняти працівників з ініціативи власника», – йдеться у повідомленні Фонду держмайна.

«Калуська теплоелектроцентраль-Нова» має прострочену кредиторську заборгованість на кінець вересня – 214,06 млн грн, поточну – 230,8 млн грн, у тому числі із зарплати – 5,1 млн грн та податках – 1,2 млн грн. На підприємстві працює 625 працівників.

Державне підприємство «Калуська теплоелектроцентраль» введено в експлуатацію 1967 року. ТЕЦ постачає електроенергію до енергоринку України, теплова енергія постачається промисловим та комунальним споживачам міста Калуш. Калуська ТЕЦ є частиною Бурштинського енергоострова. До 2019 року власником ТЕЦ була державна компанія Укрінтеренерго. У травні 2019 року передана у комунальну власність Калуша.