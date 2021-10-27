Комунальне підприємство порушило порядок формування тарифів, який затверджений кабміном

Калуське комунальне підприємство «Водотеплосервіс» зобов'язали повернути споживачам 7,42 млн грн. Як з'ясували під час перевірки працівники головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, підприємство включило до тарифу прибуток на погашення основної суми кредиту.

За інформацією Держпродспоживслужби, комунальне підприємство, що надає послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у Калуші порушило порядок формування тарифів, який затверджений кабміном. «Водотеплосервіс» включило до тарифу прибуток на погашення основної суми кредиту підприємства.

«Фахівцями Головного управління встановлено, що підприємством при розрахунку тарифів на вищезазначені послуги включено прибуток на погашення основної суми кредиту, що є порушенням вимог Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 (зі змінами). Крім того, підприємство не розробляло інвестиційну програму та не подавало на затвердження до органу місцевого самоврядування», – йдеться у повідомленні Держспоживслужби.

Крім того, підприємство зобов’язано сформувати економічно-обгрунтовані тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та подати на затвердження до органу місцевого самоврядування.

Відповідно до рішення Калуської міської ради від 1 березня 2021 року у місті були затверджені нові тарифи на послуги «Водотеплосервіс». На водопостачання тариф зріс на 128% з 8,53 до 19,46 грн. На водовідведення на 52% з 11,37 до 17,34 грн.

Нагадаємо, що у липні 2021 року комунальні водоканали Долини та Городенки зобов'язали повернути споживачам понад 18 млн грн, нарахованих споживачам через необгрунтоване підвищення тарифів. Ці підприємства застосували нові тарифи без належного інформування споживачів та без врахування позиції представників громади, чим порушили закон про житлово-комунальні послуги.