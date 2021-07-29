Долинський водоканал хоче підняти тариф майже у двічі

Комунальні водоканали Долини та Городенки зобов'язали повернути споживачам понад 18 млн грн, нарахованих споживачам через необгрунтоване підвищення тарифів. Ці підприємства застосували нові тарифи без належного інформування споживачів та без врахування позиції представників громади, чим порушили закон про житлово-комунальні послуги. Про виявлені порушення у четвер, 29 липня, повідомила прес-служба Держпродспоживслужби у Івано-Франківській області.

Під час перевірки фахівці Держпродспоживслужби встановили, що комунальні підприємства Долини та Городенки при встановленні тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення порушили вимоги наказу міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

«Порушено процедуру доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та врахування відповідної позиції територіальних громад», – йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби у Івано-Франківській області.

На підприємства склали приписи, згідно з якими вони зобов’язані повернути споживачам помилково нараховану плату за комунальні послуги за період з 1 січня до 1 травня 2021 року на суму 18,27 млн. грн. та привести тарифи на послуги до вимог діючого законодавства.

Додамо, що на водоканалі міста Долина нещодавно запропонували підвищити тарифи майже у двічі. Підприємство запропонувало, щоб водопостачання коштувало 28,26 грн за 1 куб. м (з ПДВ), а водовідведення – 31,62 грн за 1 куб. м (з ПДВ). Діючі тарифи для населення: водопостачання – 13,90 грн./м3 з ПДВ, водовідведення – 5,80 грн/м3 з ПДВ.

Проте депутати міськради ніяк не можуть зібратися на засідання, щоб розглянути це питання. Так, 26 липня, мала відбутися сесія долинської міської ради, але вона не відбулася через відсутність кворуму. Не змогли це питання вирішити і на засіданні виконкому, який відбувся цього ж дня.

Не підтримує рішення підняти тарифи на водопостачання і водовідведення і міський голова Долини Іван Дирів. «Запропоновану величину тарифу КП «Водоканал» вважаю неприйнятною, тому буду пропонувати депутатам на черговій сесії міської ради прийняти програму фінансової підтримки КП «Водоканал», що дозволить не так суттєво підвищувати тарифи», – заявив міський голова Долини.

В той же час «Прикарпаттяобленерго» повідомило, що у четвер, 29 липня, буде змушене припинити електропостачання КП «Водоканал» Долинської міської ради через заборгованість у понад 100 тис. гривень за розподіл електроенергії та перетоки реактивної енергії.