Держава має намір зберегти фіксовану вартість електроенергії на рівні 1,68 грн за кВт/годину

Тариф на електроенергію в Україні не буде підвищуватися з 1 серпня. Держава має намір продовжити утримувати його на рівні 1,68 грн за кВт на годину, заявив президент України Володимир Зеленський на форумі «Україна 30. Децентралізація», пише «Укрінформ».

Зеленський додав, що просив винести це питання на засідання РНБО, «щоб люди зрозуміли, що з 1 серпня сюрпризів не буде».

«Щодо електроенергії. Ми повинні зробити, щоб збільшення цін не було. Моє ставлення до цього дуже просте – сьогодні 1,68 грн за кВт/год. Я вважаю, що у нас є низка населення, яке не може собі дозволити платити навіть 1,68 грн. Тому РНБО також буде розглядати це питання і розглядати можливість зменшення цін на електроенергію для окремих верств населення», – зазначив він.

На сьогоднішньому засіданні уряду планують зберегти фіксовану вартість електроенергії для населення до 1 вересня 2021.

«Ми маємо зробити все, щоб ціни на електроенергію не підвищувалися для людини. Це фейкова інформація, що з 1 серпня ціни на електроенергію для людей будуть вищими. Підміняють сильно поняття, тому що десь для якихось підприємств щось збільшується, але я б тут не говорив про суспільство», – сказав президент.

Як інформував ZAXID.NET, що до 2021 року тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год на місяць становив 90 копійок (з ПДВ), а на наступні – 1,68 грн за кВт. З 1 січня 2021 року Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення, скасувавши пільговий тариф на перші 100 кВт.

У квітні Верховна Рада не підтримала повернення пільгового тарифу на електроенергію.

На початку тижня з'явилася інформація про те, що Міністерство енергетики спільно з Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), і учасниками ринку опрацьовує варіанти підвищення тарифів на електричну енергію з 1 серпня.