Постанови щодо зниження тарифів на комунальні послуги не були підтримані парламентарями

Верховна Рада на позачерговому засіданні відхилила постанову, яка пропонувала доручити Кабінету міністрів України невідкладно змінити фіксовані ціни на електроенергію для побутових споживачів і повернути пільгові 100 кВт. За проект постанови проголосували тільки 174 народні депутати.

Проєктом постанови тариф на перші 100 кіловат мав становити 90 копійок. Зміни мали бути внесені в частині встановлення тарифу на електроенергію населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами) (зокрема і в сільській місцевості) за обсяг, спожитий до 100 кВт на год електроенергії на місяць (включно) в розмірі 0,90 грн за 1 кВт на год (з податком на додану вартість).

Автори законопроекту стверджували, що його ухвалення дозволило б зменшити ціни на електроенергію для найбідніших споживачів.

Раніше не підтримувати запропонований законопроект у зв'язку з тим, що «вже реалізовано парламентські заходи реагування щодо питань, які пропонується врегулювати проектом постанови» закликав Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Крім того, парламентарі відхилили і інші постанови-звернення до уряду щодо тарифів. Це, зокрема, проект про введення мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії та про звернення до Кабміну щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію та тарифів на послуги розподілу природного газу. За документ проголосували 153 депутати. Проект постанови про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері метрології, надання житлово-комунальних послуг та захисту прав споживачів відправили на повторне читання.

Як інформував ZAXID.NET, до 1 січня в Україні вартість електроенергії у межах перших 100 кВт-год становила по 90 копійок за кожен кВт-год, після чого починав діяти тариф 1,68 грн за кожен кВт-год. Однак 28 грудня минулого року Кабінет міністрів України вніс зміни в положення про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на оптовому ринку електричної енергії, скасувавши тариф для населення на перші 100 кВт-год електроенергії.

У січні 2021 року нардепи внесли постанову з проханням повернути окремий тариф на споживання електроенергії до 100 кВт-год на місяць.

18 січня Кабінет міністрів ухвалив рішення стосовно встановлення з 1 лютого 2021 року на період дії карантину ціни на природний газ на рівні 6,99 грн за кубометр для побутових споживачів.

Потім Верховна Рада ухвалила постанову про заходи, спрямовані на соціальний захист населення у зв'язку з підвищенням цін на житлово-комунальні послуги. Документ пропонував повернути пільгову ціну на перші 100 кВт електроенергії, але профільний комітет рекомендував від цього відмовитися.

22 січня Кабмін оголосив, що планує виділити 1,4 млрд грн з бюджету на виплату компенсацій за оплату електроенергії через скасування пільгових тарифів.