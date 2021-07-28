В Україні планують побудувати шість платних автомобільних доріг. Вартість користування ними залежатиме від транспортного засобу та сягатиме в середньому від 0,73 грн до 4,14 грн за кілометр. Якщо ціну проїзду встановлять за максимальним показником, тоді вона буде найвищою в Європі.

Заступниця міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Анна Юрченко на запит «Суспільного» повідомила, що уряд опрацьовує питання щодо будівництва на умовах концесії наступних доріг:

M-29/M-04/M-18 – Харків-Дніпро-Запоріжжя;

M-03 – Бориспіль-Полтава;

M-14 – Херсон-Миколаїв;

M-06 – Київ-Житомир-Рівне;

M-08/M-19 – Ягодин-Ковель-Луцьк;

M-04/H-11 – Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв.

Зазначається, що будівництво цих доріг відповідає «Переліку пріоритетних для держави інвестиційних проектів до 2023 року», затвердженому Кабміном у грудні 2020 року.

Вартість користування дорогами затверджена урядом на рівні від 0,023 до 0,133 євро за кілометр, що станом на 26 липня відповідає сумі від 0,73 грн до 4,14 грн.

Якщо вартість проїзду платними автошляхами встановлять на рівні 4 грн/км, то це буде найвищий зі встановлених у Європі тарифів для звичайних доріг, повідомив сайт «Наші гроші».

Вартість проїзду платними дорогами в Європі не перевищує 10 євроцентів за кілометр (3,4 грн). І це у заможних країнах, таких як Франція, Італія і Іспанія. В сусідній Польщі середня ціна за проїзд платною дорогою вдвічі дешевша і становить в середньому 4 євроценти або 1,4 грн.

Інфографіка сайту «Наші гроші»

У 2018-2019 рр. «Укравтодор» заявляв, що ціна платних доріг буде на європейському рівні – 7-10 євроцентів за кілометр (2,3-3,3 грн/км). Окрім того, нині «Укравтодор» стверджує, що будівництво доріг в Україні на 40-50% дешевше, ніж в Європі. Відповідно вартість користування цими дорогами мала би бути меншою.

Раніше ЗМІ з посиланням на «Укравтодор» повідомляли, що 2021 року заплановано почати будівництво першої платної автодороги в Україні за маршрутом Краковець – Броди – Рівне, а вартість проїзду планують встановити на рівні 4 грн/км.