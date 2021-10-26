Уряд вдвічі знизив тариф на газ для українців без постачальника
Споживачі газу від «постачальника останньої надії» сплачуватимуть йому 7,96 грн за кубометр
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Населення, що залишилось без постачальника газу, сплачуватиме за нього 7,96 грн за кубометр замість 16,56 грн у жовтні. Про це йдеться у постанові уряду від 25 жовтня, пише «Економічна правда».
Так, з 1 жовтня по 30 листопада 2021 року побутові споживачі, що користуються послугами постачальника «останньої надії», сплачуватимуть йому 7,96 грн за кубометр з ПДВ.
Постачальник газу останньої надії (ПОН) надає послуги населенню у разі, якщо вони залишилися без газопостачальника.
Наприклад, внаслідок банкрутства, закінчення чи анулювання ліцензії, необрання постачальника споживачем після розриву контракту з іншою установою
Бюджетні установи, заклади охорони здоров’я державної та комунальної власності сплачуватимуть ПОНу 16,8 грн за кубометр з ПДВ.
Уряд також зобов'язав «Оператора ГТС України» за участю операторів газорозподільних систем (ГРС) автоматично включити в портфель постачальника «останньої надії» спожиті з 1 жовтня 2021 року обсяги природного газу бюджетниками (включно з комунальними та держустановами), постачання яким не здійснювалося жодними постачальниками.