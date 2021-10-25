Львівський оператор газорозподільних мереж АТ «Львівгаз» планує підвищити вартість доставки газу для споживачів у 2022 році у майже 2,5 раза. Пропонований тариф має затвердити Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Як вказано у пояснювальній записці до проекту рішення, у 2022 році «Львівгаз» пропонує підвищити тариф на доставку газу для споживачів із 1,68 грн/м3 до 4,18 грн/м3 (без ПДВ, що становить 20% від базового тарифу) за місяць. У компанії кажуть, що нинішній тариф є економічно не обґрунтованим, а підвищення дозволить збільшити зарплату для працівників «Львівгазу», модернізувати більше застарілих газових мереж, компенсувати збільшення обсягів витрат на розподіл газу через інфляцію та збитки компанії через те, що у попередні роки тариф був економічно не обґрунтований. Також у новому тарифі мають передбачити кошти на встановлення нових індивідуальних лічильників газу або ремонт старих.

У вівторок, 26 жовтня відбудуться громадські обговорення проекту нового тарифу на доставку газу у 2022 році. Долучитися до обговорення в онлайн-форматі, що розпочнеться о 9:00, можна заповнивши форму. Після громадського обговорення розрахунки нового тарифу подадуть на розгляд (НКРЕКП), яка може затвердити або такий тариф, або нижчий.

Зазначимо, вартість доставки газу розраховують індивідуально для кожного абонента. Вона залежить від спожитого обсягу газу за минулий рік. Формула щомісячного платежу – річний обсяг споживання за минулий газовий рік, поділений на 12 та помножений на вартість доставки газу з ПДВ.

Нагадаємо, акціонерне товариство «Львівгаз» є природним монополістом у Львівській області та контролює понад 50% газопроводів. Воно належить до групи компаній, об’єднаних під брендом «Регіональна газова компанія» українського мільярдера Дмитра Фірташа. Підприємство займається підключенням та відключенням природного газу різним споживачам, приймає показники лічильників, забезпечує якість і тиску газу, реагує на аварійні виклики, усуває аварії тощо.